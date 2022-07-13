Kuzey Marmara otoyolunda defalarca takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara otoyolunda defalarca takla attı: 4 yaralı

13.07.2022 00:20
Kuzey Marmara otoyolunda defalarca takla attı: 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde taklalar atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde taklalar atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 60 AR 677 plakalı, Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç taklalar attı. Araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından çevre hastanelere sevk etti.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

İstanbul, Marmara, Tragger, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara otoyolunda defalarca takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara otoyolunda defalarca takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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