Kuzey Marmara otoyolunda faciadan dönüldü: 1 yaralı - Son Dakika

Kuzey Marmara otoyolu Riva mevkiinde kontrolden çıkan tır bariyerleri aşarak şarampole uçup yan yattı. Sürücünün yaralandığı kazada adeta faciadan dönüldü.



Kaza, Kuzey Marmara otoyolu Riva mevkiinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan TIR bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerleri aştı. Şarampole yuvarlanan tır devrilerek yan yattı. Kazada TIR sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis yolda güvenlik önlemleri aldı. - İSTANBUL