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Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: Kamyon şoförü yanan kamyonda hayatını kaybetti - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: Kamyon şoförü yanan kamyonda hayatını kaybetti

18.01.2022 07:58

Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: Kamyon şoförü yanan kamyonda hayatını kaybetti Kuzey Marmara Otoyolunda bir kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında bulunan menfeze çarparak yan yattı.

Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: Kamyon şoförü yanan kamyonda hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolunda bir kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında bulunan menfeze çarparak yan yattı. Devrilen kamyon alev alarak hurdaya dönerken kamyon şoförü yanarak can verdi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Riva mevkiinde saat 04: 40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Riva mevkiinde 41 KK 268 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan menfeze çarparak yan yattı. Yan yatarak sürüklenen kamyon alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanan kamyona müdahelesi sonrası yanan kamyon söndürüldü. Alev alan kamyon yanarak hurdaya dönerken, kamyon şoförünün şoför koltuğunda hayatını kaybettiğini tespit edildi. Cenaze, ekiplerce araçtan çıkartıldı.

Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: Kamyon şoförü yanan kamyonda hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: Kamyon şoförü yanan kamyonda hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: Kamyon şoförü yanan kamyonda hayatını kaybetti

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Marmara, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: Kamyon şoförü yanan kamyonda hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: Kamyon şoförü yanan kamyonda hayatını kaybetti - Son Dakika
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