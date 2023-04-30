Kuzey Marmara Otoyol gişesinde kavga! Yolcu ile memurun kavgası izleyenleri şaşırttı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyol gişesinde kavga! Yolcu ile memurun kavgası izleyenleri şaşırttı

30.04.2023 14:53

Kuzey Marmara otoyolundan gişe görevlisi ile otomobil sürücü arasında kavga çıktı. Kavgaya sürücünün arkadaşlarının dahil olmasıyla ortalık karışırken, otomobildeki gençlerden birisi aracın üzerine çıkarak kabinde bulunan gişe memuruna uçarak yumruk attı. Korku dolu kavga motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'da Kemerburgaz Mahallesinde meydana gelen olayda, otomobilde bulunan bir grup genç araçlarıyla Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanmak istedi.

Kuzey Marmara Otoyolunda gişe kavgası kamerada

TARTIŞMA BİR ANDA ALEVLENDİ

Sistemde yaşanan teknik arızadan dolayı gişelerden geçemeyen gençler ile gişe görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Kuzey Marmara Otoyolunda gişe kavgası kamerada

UÇARAK YUMRUK ATTI

Otomobildeki gençlerden birisi aracın üzerine çıkarak kabinde bulunan gişe memuruna uçarak yumruk attı. Korku dolu kavgada tekmeler yumruklar havada uçuştu.

Kuzey Marmara Otoyolunda gişe kavgası kamerada

KAVGA KASK KAMERASINA YANSIDI

Kavga araya diğer sürücülerin girmesiyle son buldu. Öte yandan gişe kavgası bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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Marmara, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyol gişesinde kavga! Yolcu ile memurun kavgası izleyenleri şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyol gişesinde kavga! Yolcu ile memurun kavgası izleyenleri şaşırttı - Son Dakika
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