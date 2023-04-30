Geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'da Kemerburgaz Mahallesinde meydana gelen olayda, otomobilde bulunan bir grup genç araçlarıyla Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanmak istedi.
Sistemde yaşanan teknik arızadan dolayı gişelerden geçemeyen gençler ile gişe görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.
Otomobildeki gençlerden birisi aracın üzerine çıkarak kabinde bulunan gişe memuruna uçarak yumruk attı. Korku dolu kavgada tekmeler yumruklar havada uçuştu.
Kavga araya diğer sürücülerin girmesiyle son buldu. Öte yandan gişe kavgası bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kuzey Marmara Otoyol gişesinde kavga! Yolcu ile memurun kavgası izleyenleri şaşırttı - Son Dakika