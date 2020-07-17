Kuzey Marmara otoyolunda hafriyat kamyonu devrildi; 1 yaralı - Son Dakika

Kuzey Marmara otoyolunda hafriyat kamyonu devrildi; 1 yaralı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Kurna Köy gişelerinde kum yüklü olan hafriyat kamyonu devrilerek yan yattı. Kaza sonucu şoför ağır yaralandı. Kaza yapan hafriyat kamyonu havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün saat 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurna Köy Gişelerinde 34 GA 3595 plakalı hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken devrildi. Devrilmenin etkisiyle Hafriyat kamyonu şoförü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yol kenarında durarak yaralı olan şoförü araç içinden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Jandarma başka bir kazaya sebebiyet vermemek için yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.