Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kuzey Marmara otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

4 saat önce

Kuzey Marmara otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı Araç içinde sıkışan kamyon sürücüsünü itfaiye kurtardıİSTANBUL - Kuzey Marmara otoyolu Kurnaköy mevkiinde bir kamyon ile tırın çarpışması sonucu kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

Kuzey Marmara otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Araç içinde sıkışan kamyon sürücüsünü itfaiye kurtardı

İSTANBUL - Kuzey Marmara otoyolu Kurnaköy mevkiinde bir kamyon ile tırın çarpışması sonucu kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Yaralı sürücü, itfaiyenin yoğun çabası sonucu sıkıştığı yerden kurtarılıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza Kuzey Marmara otoyolu Kurnaköy mevkii Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan kamyon, önünde bilinmeyen bir nedenle duran tıra arkadan hızla çarptı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiyenin yoğun çabası sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Marmara, İtfaiye, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uluslararası Ceza Mahkemesi, Mavi Marmara Davası için ikinci kez talimat verdi
İkinci el araç alanlar artık aracı aldığı gün sigorta yaptıracak Talihsiz yeğen, ölen amcasını gözyaşları arasında teşhis etti Kuzuyu kapan kurt, vatandaş kamerasına yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:30:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]