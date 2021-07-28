Kuzey Marmara Otoyolunda kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolunda kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü önünde seyir halinde olan yolcu otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada otobüste kimsenin olmaması can kaybının olmasını engelledi.

Kaza saat 02.30'da Kuzey Marmara Otoyolu Eyüp Sultan İlçesi Odayeri Mevkii Hikmet Çeri Viyadüğü çıkışı Sultangazi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bülent Turhan idaresindeki 16 FH 124 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan Nazım Toker idaresindeki 20 NG 003 plakalı otobüse arkadan çarparak durabildi.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yaralanan kamyon sürücüsünün yaralandığını tespit etti. Yaralı kamyon sürücüsü ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasarın olduğu görüldü. Kazanın çıkış nedeni ise araştırılıyor.