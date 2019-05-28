Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 ölü (1)
Son Dakika Güncel Haber

Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 ölü (1)

35 dakika önce

KUZEY Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 ölü (1), System.String[]


KUZEY Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye ayrımı Edirme istikametinde bir otomobil, emniyet şeridindeki sulama tankerine arkadan çarptı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:15 Kaynak: DHA
Marmara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzgun dizisinde çalışan işçinin ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı Drift yaparken kaldırımdaki adamı ezdi Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan Rage 2 oyunu incelemesi! İşte tüm merak edilenler Kaldırımda hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 16:50:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 ölü (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]