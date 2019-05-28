Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 ölü (1)
35 dakika önce
KUZEY Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:15 Kaynak: DHA
KUZEY Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye ayrımı Edirme istikametinde bir otomobil, emniyet şeridindeki sulama tankerine arkadan çarptı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti.
- İstanbul
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