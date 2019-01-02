Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolunda Kaza: 1 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda Kaza: 1 Yaralı

43 dakika önce

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara otoyolunda iki kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolunda Kaza: 1 Yaralı, System.String[]
ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara otoyolunda iki kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Reşadiye sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KM 3909 plakalı kamyonun sürücüsü, aynı istikamette giden 37 DA 774 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra bölgede en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tutarken, otoyol bakım ekipleri bölgede başka bir kazanın oluşumunu önlemek amacıyla güvenlik önlemi aldı. 

Kazada arkadan çarpan kamyonda hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:51 Kaynak: DHA

Ankara, Marmara, 3. Sayfa
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