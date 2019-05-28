Son Dakika Haberleri: KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA KAZA: 1 YARALI
Son Dakika Güncel Haber

KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA KAZA: 1 YARALI

9 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAPendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, önündeki başka TIR'a çarptı.

KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA KAZA: 1 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, önündeki başka TIR'a çarptı. Kazada bir sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yolda araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önündeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpan TIR'ın sürücüsü Sami Tufan hafif şekilde yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:
-----------------
-Kazaya karışan tırların görüntüsü
-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü
-Sürücü ile röp
-Trafik
-Yolun temizlenmesi
-Genel ve detay görüntüler


 


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:47 Kaynak: DHA
Marmara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kontrolden Çıkan Otomobil, TIR'ın Dorsesine Saplandı! Yaralılar Var Kuzgun dizisinde çalışan işçinin ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı Drift yaparken kaldırımdaki adamı ezdi Kaldırımda hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 18:56:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA KAZA: 1 YARALI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]