Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Riva mevkiinde saat 04:40 sıralarında edinilen bilgiye göre bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan menfeze çarparak yan yattı.
Yan yatarak sürüklenen kamyon alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanan kamyona müdahalesi sonrası yanan kamyon söndürüldü. Alev alan kamyon yanarak hurdaya dönerken, kamyon şoförünün şoför koltuğunda hayatını kaybettiğini tespit edildi.
Ayrıntılı olarak yapılacak inceleme için kamyon şoförünün bulunduğu yerden çıkartılmadığı bilgisi alındı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kuzey Marmara Otoyolunda korkunç kaza! Kamyon şoförü yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika