Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi
6 saat önce
Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildiİSTANBUL - Kuzey Marmara otoyolunda iddiaya göre lastiği patlayan minibüs devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:49 Kaynak: İHA
Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi
İSTANBUL - Kuzey Marmara otoyolunda iddiaya göre lastiği patlayan minibüs devrildi. Kazada iki kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.
Kuzey Marmara otoyolunda iddiaya lastiği patlayan minibüs bu akşam 18: 30 sıralarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Trafik durma noktasına geldi .
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