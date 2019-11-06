Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi
Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi

Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi

6 saat önce

Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildiİSTANBUL - Kuzey Marmara otoyolunda iddiaya göre lastiği patlayan minibüs devrildi.

Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi

İSTANBUL - Kuzey Marmara otoyolunda iddiaya göre lastiği patlayan minibüs devrildi. Kazada iki kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.

Kuzey Marmara otoyolunda iddiaya lastiği patlayan minibüs bu akşam 18: 30 sıralarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Trafik durma noktasına geldi .

Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi

Marmara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:49 Kaynak: İHA
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