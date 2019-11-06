Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi: 2 yaralı

Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Kuzey Marmara otoyolunda iddiaya göre lastiği patlayan minibüs devrildi.

Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Kuzey Marmara otoyolunda iddiaya göre lastiği patlayan minibüs devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara otoyolunda lastiği patlayan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara otoyolunda trafik durma noktasına geldi.

(İHA)

Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:00 Kaynak: İHA
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