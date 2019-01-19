Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolunda Otobüs Devrildi

Kuzey Marmara Otoyolunda Otobüs Devrildi

3 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAKuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolunda Otobüs Devrildi, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü devrildi.

Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde meydana geldi. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre 6 kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:26 Kaynak: DHA

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