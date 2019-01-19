Kuzey Marmara Otoyolunda Otobüs Devrildi
3 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAKuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü devrildi.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü devrildi.
Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde meydana geldi. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre 6 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:26 Kaynak: DHA
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