Kuzey Marmara Otoyolunda Otobüs Devrildi
35 dakika önce
İstanbul - (aktüel görüntü 1 ) KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA OTOBÜS DEVRİLDİHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAKuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
İstanbul
- (aktüel görüntü 1 ) KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA OTOBÜS DEVRİLDİ
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
Kuzey Marmara
Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza Beykoz
mevkii Yavuz Sultan Selim
Köprüsü yönünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Bartın
'dan İstanbul'a gelen Nusret Öztürk yönetimindeki yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle bariyeri aşarak devrildi. 40 yolcu bulunan otobüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yolcular başka bir otobüsle otogara götürüldü. Olayın şokunu yaşayan yolcular, kazanın nasıl olduğunu anlayamadıklarını söylerken otobüs firmasını çalışanı bir kişi, "Rüzgar savurmuş" dedi.
Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:35 Kaynak: DHA
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