Kuzey Marmara Otoyolunda otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolunda otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolunda otomobil alev alev yandı

20 dakika önce

Kuzey Marmara Otoyolu Avcılar istikametinde bir otomobil alev alev yandı.

Kuzey Marmara Otoyolunda otomobil alev alev yandı, System.String[]

Kuzey Marmara Otoyolu Avcılar istikametinde bir otomobil alev alev yandı. Otomobilin alev topuna döndüğü anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kuzey Marmara Otoyolu Avcılar istikametinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Otomobilin yandığını fark eden sürücü hemen sağ şeritte durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobilin alev topuna döndüğü anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Avcılar, Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:31 Kaynak: İHA
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