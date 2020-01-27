Kuzey Marmara Otoyolunda otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolunda otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolunda otomobil alev alev yandı

6 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu Avcılar istikametinde bir otomobil alev alev yandı.

Kuzey Marmara Otoyolunda otomobil alev alev yandı, System.String[]

Kuzey Marmara Otoyolu Avcılar istikametinde bir otomobil alev alev yandı. Otomobilin alev topuna döndüğü anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kuzey Marmara Otoyolu Avcılar istikametinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Otomobilin yandığını fark eden sürücü hemen sağ şeritte durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobilin alev topuna döndüğü anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

Avcılar, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
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