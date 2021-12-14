Kuzey Marmara Otoyolunda otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce hafif ticari araca arkadan çarptı. Hafif ticari bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde Riva mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine doğru ilerleyen 34 TV 1612 plakalı araç sürücüsü Hacı Algül kontrolünü kaybederek önünde seyir halinde bulunan Ford marka 34 JG 9737 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Engin Güldüren hakimiyetinde hafif ticari araç bariyerlere çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında, yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan, Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL