Kuzey Marmara Otoyolunda saman yüklü tır dorsesi yanarak kül oldu - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde saman yüklü tırda çıkan yangın sonucu dorse yanarak kullanılamaz hale geldi. Tır sürücüsü yaşadığı anları hüzünlü bir şekilde anlattı.

Yangın saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çitfalan Mevkii Ankara istikameti Yavuz Sultan Selim Köprüsüne seyir halinde olan bir tırda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Necati Reyiz'in kullandığı 41 B 3907 plakalı saman yüklü tırın dorse balatalarında yangın çıktı. Yangının çıktığını fark eden Necati Reyiz tırı durdurarak dorseyi çekiciden ayırdı.

Dorse kül olarak kullanılamaz hale geldi

Balatalarda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek dorsenin tamamını sardı. Necati Reyiz'in ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken tırın dorsesi yanarak kullanılmaz hale geldi.

"Yangını söndürmeye kalktım fayda etmedi"

Tır sürücüsü Necati Reyiz, "Balatalar sıktı durdum, gevşettim yürüdüm bir kilometre baktım kıvılcım. Yangını söndürmeye kalktım fayda etmedi. Yardım ettiler kafayı kurtardık işte. Çorlu'dan geliyordum Tekirdağ'dan saman yüklü idi" şeklinde konuştu. Sürücü Necati Reyiz, dorsesinin kül haline dönen durumunu gördüğünde ise morali bozuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.

Yanan dorse, çekici yardımıyla otoyoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL