Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara otoyolunda tekeri patlayan otobüs bariyerlere çıktı: 5 yaralı
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Kuzey Marmara otoyolunda tekeri patlayan otobüs bariyerlere çıktı: 5 yaralı

44 dakika önce

Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikametinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yaklaşık 200 metre kala mesafede tekeri patlayan bir yolcu otobüsü yoldaki bariyerlere çıktı.

Kuzey Marmara otoyolunda tekeri patlayan otobüs bariyerlere çıktı: 5 yaralı, System.String[]
Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikametinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yaklaşık 200 metre kala mesafede tekeri patlayan bir yolcu otobüsü yoldaki bariyerlere çıktı. Faciadan dönülen kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Otobüste meydana gelen ufak çaplı yangın söndürülürken yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikametinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yaklaşık 200 metre kala mesafede seyir halinde olan içi yolcu dolu otobüsün tekeri patladı. Veysi Otu yönetimindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yoldaki bariyerlere çıktı. Kaza nedeniyle otobüste bulunan 5 kişi hafif şekildeyaralandı. Otobüste ufak çaplı yangın meydana gelirken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye tarafından müdahale edildi, yaralılar ise ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL
Marmara, Edirne, Selim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:04 Kaynak: İHA
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