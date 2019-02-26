Kuzey Marmara Otoyolunda Tır Devrildi, Malzemeler Yola Saçıldı
28 dakika önce
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHAKuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak, devrildi.
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Kuzey Marmara
Otoyolu Beykoz
mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak, devrildi. TIR'da yüklü bulunan kumaş ruloları yola saçılırken, sürücü İsmet Demir
kazayı yara almadan atlattı.
Kuzey Marmara Otoyolu, Riva
sapağında saat 12.00 sıralarında 34 FK 3330 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü İsmet Demir kazayı yara almadan atlatırken, TIR'da yüklü bulunan kumaş ruloları yola saçıldı. Polis
yola saçılan malzemeler nedeniyle yolun iki şeridini trafiğe kapattı. TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
-------------------
-Yan yatan TIR
-TIR'dan görüntü
-Yola saçılan malzemeler
-Polisten görüntü
-Genel ve detaylar
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:05 Kaynak: DHA
Son Dakika! CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü
İŞKUR 1 Milyon Gencin İstihdamına Yardımcı Olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Evinin Önünde Doğum Günü Sürprizi
General Electric, Biyoeczacılık Birimini 21,4 Milyar Dolara Sattı