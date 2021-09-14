İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA TIR İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 1 YARALI - Son Dakika

İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA TIR İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Kuzey Marmara Otoyolu, Edirne istikametinde TIR ve kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu, Edirne istikametinde TIR ve kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. TIR'ın içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Sarıyer, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü geçtikten sonra Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Bilal Yığın yönetimindeki 34 BLL 506 plakalı kamyona aynı istikamette ilerleyen Mehmet Güler idaresindeki 34 DBF 430 plakalı TIR arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan TIR yol kenarında bulunan hendeğe uçtu. Haber verilmesi ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ın içerisinde sıkışan Güler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü Bilal Yığın, "Ben sağ şeritte ilerlerken arkamdan gelen TIR bana vurarak bariyerlere uçtu" dedi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Güler'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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