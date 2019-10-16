Kuzey Marmara otoyolunda tır kazası
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Kuzey Marmara otoyolunda tır kazasıİSTANBUL- Kuzey Marmara Otoyolunda tır sürücüsü yol kenarında lastik değiştirdiği sırada, arkadan gelen başka bir tır park halindeki tıra çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:56 Kaynak: İHA
Kuzey Marmara otoyolunda tır kazası
İSTANBUL- Kuzey Marmara Otoyolunda tır sürücüsü yol kenarında lastik değiştirdiği sırada, arkadan gelen başka bir tır park halindeki tıra çarptı. Çarpan tırda yangın meydana geldi.
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