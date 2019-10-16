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Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara otoyolunda tır kazası

Kuzey Marmara otoyolunda tır kazası

42 dakika önce

Kuzey Marmara otoyolunda tır kazasıİSTANBUL- Kuzey Marmara Otoyolunda tır sürücüsü yol kenarında lastik değiştirdiği sırada, arkadan gelen başka bir tır park halindeki tıra çarptı.

Kuzey Marmara otoyolunda tır kazası

İSTANBUL- Kuzey Marmara Otoyolunda tır sürücüsü yol kenarında lastik değiştirdiği sırada, arkadan gelen başka bir tır park halindeki tıra çarptı. Çarpan tırda yangın meydana geldi.

Kuzey Marmara otoyolunda tır kazası

Marmara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:56 Kaynak: İHA
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