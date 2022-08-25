Kuzey Marmara Otoyolunda tur otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Marmara Otoyolunda tur otobüsü alev alev yandı

25.08.2022 19:43

Kuzey Marmara Otoyolunda tur otobüsü alev alev yandı Yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı Kuzey Marmara Otoyolu Silivri Mevkiinde motor kısmından tutuşan tur otobüs, alev alev yandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Silivri mevkiinde motor kısmından tutuşan tur otobüsü alev alev yandı. Sürücünün yangını fark edip yolcuları otobüsten indirmesi olası bir faciayı önledi.

Yangın, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Silivri mevkiinde seyir halindeki otobüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale gezisinin ardından Kocaeli'ye doğru yola çıkan tur otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı otoyolun emniyet şeridine çekerek yolcuları aşağıya indirdi. Motor kısmındaki yangın kısa sürede büyüyerek otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak trafikte akışı sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular ise başka bir otobüse alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin yangınla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beylikdüzü Belediyesi Veterinerleri Yaralı Leyleği Tedavi Etti Beylikdüzü Belediyesi Veterinerleri Yaralı Leyleği Tedavi Etti GMKA ile Manyas Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı GMKA ile Manyas Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı
Kaynak: İHA

Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolunda tur otobüsü alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:50 Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, soluğu hastanede aldı
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 19:45:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolunda tur otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement