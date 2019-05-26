Kuzey Peru'da 7,5 şiddetinde deprem
5 saat önce
Peru'nun kuzeyinde 7,5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:50 Kaynak: İHA
Peru'nun kuzeyinde 7,5 şiddetinde deprem meydana geldi. ABD
Jeolojik Gözlem Merkezinden yapılan açıklamada, Peru'nun kuzey kesiminde yerel saatle 7.41'de 7,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin Moyobamba kasabasının 180 kilometre doğusunda 105 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. - WASHINGTON
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