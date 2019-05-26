Son Dakika Haberleri: Kuzey Peru'da 7,5 şiddetinde deprem

Kuzey Peru'da 7,5 şiddetinde deprem

5 saat önce

Peru'nun kuzeyinde 7,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kuzey Peru'da 7,5 şiddetinde deprem, System.String[]
Peru'nun kuzeyinde 7,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Gözlem Merkezinden yapılan açıklamada, Peru'nun kuzey kesiminde yerel saatle 7.41'de 7,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin Moyobamba kasabasının 180 kilometre doğusunda 105 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:50 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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