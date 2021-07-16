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Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Laschet: "Yüzyılın fırtınası ülkemizi vurdu" - Son Dakika

Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Laschet: "Yüzyılın fırtınası ülkemizi vurdu"

16.07.2021 15:16
Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Laschet:

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ülkenin batı kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketini "yüz yılın felaketi" olarak nitelendirdi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ülkenin batı kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketini "yüz yılın felaketi" olarak nitelendirdi.

Kuzey Ren Vastfalya eyalet meclisinde düzenlenen "Felaket bölgelerine nasıl yardım yapılmalı" özel oturumda konuşan Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet, başbakanı olduğu eyalette 23 şehir ve ilçenin fırtınadan etkilendiğini belirterek, "Yüzyılın fırtınası ülkemizi vurdu" dedi. Fırtınan etkisinin henüz geçmediğini, özellikle Erftstadt ve Steinbachtalsperre'de durumun kritik seviyede devam ettiğini ifade etti.

İnsanların kurtarılması ve zararlarının telafisi için her şeyi yapmak gerektiğini, yaşanılan olayın tarihi boyutlarda bir felaket olduğunu kaydeden Laschet, eyalette 43 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirerek daha fazla can kaybından endişelendiklerini söyledi. Selden etkilenenlere doğrudan yardım yapılacağını aktaran Laschet ayrıca Federal Maliye Bakanlığı tarafından selden etkilenenler için vergi ertelemeleri ve avans ödemelerinin askıya alınacağını duyurdu.

(Mehmet Koca/İHA)

Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Laschet: Yüzyılın fırtınası ülkemizi vurdu
Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Laschet: Yüzyılın fırtınası ülkemizi vurdu

Ren Vestfalya, Almanya, Sel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Laschet: 'Yüzyılın fırtınası ülkemizi vurdu' - Son Dakika


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