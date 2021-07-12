Kuzey Rüzgarı, Dünya Şampiyonası'nda

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) milli sörfçü öğrencisi Kuzey Öztaş, Milli Takım Seçme Yarışları'nda Türkiye birincisi olarak, 12-25 Ağustos tarihleri arasında İsviçre'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 6 yaşındayken babasının yönlendirmesiyle başladığı sörfte, daha önce dünya ikinciliği ve Avrupa dördüncülüğü de elde eden, arkadaşlarının 'Kuzey Rüzgarı' lakabını taktığı Öztaş, "Dünya Şampiyonası'nda yer almak muhteşem bir duygu. 21 yaş altı kategoride ülkemi temsil eden tek kişi olacağım. Heyecanlıyım, günlerim çalışarak ve şampiyonayı düşünerek geçiyor. Elimden gelenin en iyisini yaparak başarılı olmak istiyorum" dedi.

İEÜ İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nü geçtiğimiz yıl yüzde 100 burslu kazanan Kuzey Öztaş, inşaat mühendisi olan babası Yavuz Öztaş'ın işleri nedeniyle 6 yaşındayken ailesiyle İstanbul'dan Bodrum'a taşındı. Gençliğinde rüzgar sörfü yapan baba Öztaş, henüz anaokulu çağında olan oğlunu da bu spora başlattı. Yaz aylarını sörf yaparak geçiren, tam bir deniz tutkunu haline gelen Kuzey Öztaş, 11 yaşındayken de İzmir'e taşındı.