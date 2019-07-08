Son Dakika Haberleri: Kuzey sahilleri yeniden Mavi Bayrak aldı
Son Dakika Güncel Haber

Kuzey sahilleri yeniden Mavi Bayrak aldı

1 saat önce

Karasu'da bulunan Sahil Park ve 32 Evler Plajları 2019 yılında da Mavi Bayraklı plajlar arasında yerini aldı.

Kuzey sahilleri yeniden Mavi Bayrak aldı, System.String[]
Karasu'da bulunan Sahil Park ve 32 Evler Plajları 2019 yılında da Mavi Bayraklı plajlar arasında yerini aldı. Yapılan açıklamada Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından gerçekleştirilen incelemede Büyükşehir Belediyesi tarafından 33 kriterin eksiksiz olarak yerine getirildiği ifade edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu'da bulunan Sahil Park ve 32 Evler Plajı'nın yeniden Mavi Bayrak almaya hak kazandığını açıkladı. 2019 yılı başvurusu neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından önemli bir çevre ödülü niteliği taşıyan Mavi Bayrak için Büyükşehir Belediyesi sahillerde yerine getirilmesi gereken 33 kriteri eksiksiz olarak tamamladı.

33 farklı kriter

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Karasu Sahil Park ve 32 Evler Plajı için Mavi Bayrak başvurumuzu yapmıştık. Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar sayesinde 2019 yılında da Karasu'da yer alan 2 plajda Mavi Bayrak dalgalanmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak deniz suyunun temizliği, cankurtaran hizmetleri, engelli dostu plaj, çevre yönetimine verilen önem, plajı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğin sağlanmasından oluşan 33 farklı kriteri yerine getirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimiz turizm imkanlarını temiz ve çevreci bir anlayışla geliştirmeye devam edeceğiz" denildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:49 Kaynak: İHA
Bayraklı, Karasu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! 11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi Ali Babacan 18 yıl sonra istifa etti! AK Parti'den ilk hamle geldi İmamoğlu: İBB borçlarını ödemek için gayrimenkullerini satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:50:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey sahilleri yeniden Mavi Bayrak aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]