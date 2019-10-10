Son Dakika Haberleri: Kuzey Suriye'den çekilme kararı sonrasında Trump'ın Türkiye ile olan iş ilişkileri tekrar gündemde
Son Dakika Dünya Kuzey Suriye'den çekilme kararı sonrasında Trump'ın Türkiye ile olan iş ilişkileri tekrar gündemde

Kuzey Suriye'den çekilme kararı sonrasında Trump'ın Türkiye ile olan iş ilişkileri tekrar gündemde

1 saat önce

Başkan Donald Trump'ın ABD askerlerini Kuzey Suriye'den çekme kararı sonrası Türkiye ile olan iş bağlantıları tekrar gündemde

Kuzey Suriye'den çekilme kararı sonrasında Trump'ın Türkiye ile olan iş ilişkileri tekrar gündemde, System.String[]

Başkan Donald Trump'ın Pazar gecesi geç saatlerde ABD askerlerini Kuzey Suriye'den çekme kararı, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin ve Demokratların sert tepkilerine yol açtı. Aynı zamanda Amerika'nın tüm dünyadaki müttefikleri arasında da alarm çanlarını çaldırdı.


Trump, ABD'nin bölgedeki askeri müdahalesine son verme vaadinin bir parçası olarak bu kararı savunurken, ülkesindeki sadık destekçileri bile bunun Türkiye'ye büyük bir askeri harekata yeşil ışık yaktığı konusunda uyardı. Oradaki Kürt azınlık, IŞİD ile mücadelede ABD'nin önemli bir müttefikiydi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefi konumunda.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:21 
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