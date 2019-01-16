Son Dakika Haberleri: Kuzey Suriye Rejimin Kontrolü Altında Olmalı"

Kuzey Suriye Rejimin Kontrolü Altında Olmalı"

54 dakika önce

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin Suriye rejiminin kontrolü altında olması gerektiğini söyledi.

Kuzey Suriye Rejimin Kontrolü Altında Olmalı
Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin Suriye rejiminin kontrolü altında olması gerektiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD'nin bölgede Türk kontrolünde bir güvenlik bölgesi kurması yönünde çağrısından sonra, Suriye rejiminin bölgedeki kuzeyi kontrol altına alması gerektiğini söyledi. Lavrov, "En iyi ve tek çözümün, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin Suriye hükumeti ile Suriye güvenlik güçlerinin ve idari yapıların kontrolü altında devredilmesi olduğuna inanıyoruz" dedi. Türkiye'den dün yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den Amerikan birlikleri çekeceğini açıklamasının ardından kuzey Suriye' de güvenlik bölgesi kurulacağını söylenmişti. Kuzey Suriye'nin çoğunu kontrol eden ABD müttefiki Kürtler, kontrol altındaki topraklara karşı bir Türk saldırısından korkarak bu fikri kabul etmediklerini açıklamıştı.

"İBLİB'E ODAKLANILMASI GEREKİYOR"

Lavrov yaptığı açıklamada, Kürtlerin geleceğinin rejim kontrolü altında güvence altına alınabileceğini söyledi. Rus Bakan, "Artık Kürt temsilcileri ile Suriyeli otoriteler arasında başlayan temasları memnuniyetle karşılıyoruz, böylece dış bir müdahalede bulunmadan tek bir hükumet altında hayatlarına dönebilecekler" dedi. Bakan Lavrov, Suriye'nin 7 yıllık ihtilafını çözme yönünde ilerleme kaydedildiğini ve bu ayın başlarında El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) tam kontrolü altına giren kuzeybatı eyaleti Idlib'e odaklanılması gerektiğini söyleyerek, "Suriye'deki yerleşim elbette istediğimizden daha yavaş olsa da ilerliyor. Teröre karşı mücadele tamamlanmalı. Şimdi terörizmin en temel yatağı İdlib" açıklamasında bulundu.

BÖLGE ÜLKELERİN GÜVENLİK ÇIKARLARI ÖN PLANDA

Lavrov, tampon bölge planlarıyla ilgili, Türkiye dahil tüm tarafların menfaatlerinin gözetildiği bir anlaşmaya varılmasında ısrarcı olacaklarını sözlerine ekleyerek, "Türkiye dahil olmak üzere bölge ülkelerinin tümünün güvenlik çıkarları, varacağımız anlaşmaların birer parçası olacak" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:11 Kaynak: İHA

Türkiye, Dışişleri Bakanı, Suriye, Güncel
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