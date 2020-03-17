Kuzey ve güney Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle sokaklar boşaldı - Son Dakika

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Kuzey ve güney Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle sokaklar boşaldı
6 saat önce
KIBRIS'ın kuzey ve güneyinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokaklar boşaldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:16 Kaynak: DHA
KIBRIS'ın kuzey ve güneyinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokaklar boşaldı.
Yüzlerce turistin ve vatandaşın uğrak yeri olan caddeler ve sokaklar ıssız bir kenti yansıtıyor. Kuzey ve güney Kıbrıs'ta sadece eczaneler, petrol istasyonları ve marketler açık durumda. Sokaklarda bir kaç kişi hariç, sadece kedi ve kuşların bulunduğu görüldü.
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Güney Kıbrıs'ta sokaklar
Kuzey Kıbrıs'ta sokaklar
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