Kuzey ve güney Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle sokaklar boşaldı - Son Dakika

KIBRIS'ın kuzey ve güneyinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokaklar boşaldı.

Yüzlerce turistin ve vatandaşın uğrak yeri olan caddeler ve sokaklar ıssız bir kenti yansıtıyor. Kuzey ve güney Kıbrıs'ta sadece eczaneler, petrol istasyonları ve marketler açık durumda. Sokaklarda bir kaç kişi hariç, sadece kedi ve kuşların bulunduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güney Kıbrıs'ta sokaklar

Kuzey Kıbrıs'ta sokaklar

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