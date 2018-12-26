Son Dakika Haberleri: Kuzey ve Güney Kore Arası Kara ve Demiryolu Temel Atma Töreni Yapıldı

Kuzey ve Güney Kore Arası Kara ve Demiryolu Temel Atma Töreni Yapıldı

1 saat önce

- Kuzey ve Güney Kore arası kara ve demiryolu temel atma töreni yapıldıSEUL - Güney ve Kuzey Koreliler iki Kore'yi yeniden birleştirmek, kara ve demiryollarını modernleştirmek için sembolik bir temel atma töreni düzenledi.

- Kuzey ve Güney Kore arası kara ve demiryolu temel atma töreni yapıldı

SEUL - Güney ve Kuzey Koreliler iki Kore'yi yeniden birleştirmek, kara ve demiryollarını modernleştirmek için sembolik bir temel atma töreni düzenledi.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı, törenin Kuzey Kore'nin sınır kasabası Kaesong istasyonunda yerel saatle 10.00'da başladığını açıkladı. Güney Kore'nin başkenti Seul'den 100 Koreli katılımcıyı taşıyan özel bir tren Kuzey Kore'nin sınır kasabası Kaesong'a hareket etti. Trende Ulaştırma Bakanı Kim Hyun-mee, Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon ve milletvekilleri de yer aldı.
Kuzey Kore törene, Ülkenin Barışla Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon ve Demir yolları Bakan Yardımcısı Kim Yun-hyoko'nun başkanlığında bir heyet gönderdi.
Temel atma törenine katılan 100 kişilik heyette 1950 -1953 Kore savaşında ailesinden ayrılan ve yeniden Kore'den akrabaları ile buluşma sevinci yaşayan Kim Geum-ok de yer aldı.
Birleşmiş Milletler bu hafta başında Washington'la yaptığı görüşmelerden sonra, Kuzey Kore'ye uygulanan ambargodan, Kuzey Kore'de yapılacak etkinlik için gerekli malzemelerin temini konusunda Güney Kore'ye ayrıcalık tanıma kararı almıştı.
Güney ve Kuzey Kore, Kore yarımadasının doğu ve batı kıyıları arasında sınır geçişi yapacak demir yollarının yapımı için 18 günlük bir inceleme yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:12 Kaynak: İHA

Kuzey Kore, Güney Kore, Kore, Güncel
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