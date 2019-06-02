Son Dakika Haberleri: Kuzey ve iç kesimler için yağış uyarısı
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Kuzey ve iç kesimler için yağış uyarısı

1 saat önce

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerindeki bazı illerde 3 Haziran Pazartesi günü yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerindeki bazı illerde 3 Haziran Pazartesi günü yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:48 
Türkiye, Ekonomi
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