Kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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Kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

08.06.2022 20:17
Kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Kuzey ve iç kesimlerde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuzey ve iç kesimlerde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), Marmara'nın güneydoğu su ( Bursa, Bilecik), Doğu Akdeniz (Adana ve Osmaniye illeri ile Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı), İç Anadolu'nun güney ve batısı ( Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas ile Konya'nın doğusu), Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ( Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan), Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Kaynak: AA

İç Anadolu, Karadeniz, Erzincan, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

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