Kuzey ve iç kesimlerde yağış bekleniyor
19 dakika önce
Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Çankırı, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu kesimlerinde yerel olmak üzere yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Karadeniz Bölgesi Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:39 Kaynak: AA
, Sakarya
, Çankırı
, Ardahan
ve Erzincan
çevreleri ile Ankara
'nın kuzeydoğu kesimlerinde yerel olmak üzere yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Çankırı, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Rize
çevreleriyle Trabzon
'un doğu ve Artvin
'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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