Son Dakika Haberleri: Kuzey ve iç kesimlerde yağış bekleniyor
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Kuzey ve iç kesimlerde yağış bekleniyor

19 dakika önce

Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Çankırı, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu kesimlerinde yerel olmak üzere yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuzey ve iç kesimlerde yağış bekleniyor, System.String[]
Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Çankırı, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu kesimlerinde yerel olmak üzere yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Çankırı, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Rize çevreleriyle Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Karadeniz Bölgesi, Çankırı, Sakarya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:39 Kaynak: AA
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