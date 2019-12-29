Kuzey ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor - Son Dakika

Kuzey ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor

6 saat önce

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzey ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor.

Kuzey ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor, System.String[]

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzey ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor.


Kuzey ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Rüzgarın; kuzey ve kıyı Ege'de bu gece saatlerinden itibaren hızını artırarak, salı günü sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (60-75 km/s) yer yer kuvvetli fırtına (75-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - İZMİR

Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak
Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü

Son Dakika Haberleri
20:10 Putin'den Trump'a terör saldırılarını engelleyen istihbarat için teşekkür - Son Dakika
20:08 Muğla'da jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika
20:05 Rıza Çalımbay sarı kart gördü - Son Dakika
20:00 Ordu'da iki günde bin 600 ünite kan toplandı - Son Dakika
19:58 2019 yılının son deve güreşi Gömeç'te yapıldı - Son Dakika
19:15 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika
18:59 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 20:19:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]