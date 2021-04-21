Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'dan - Son Dakika

Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'dan

21.04.2021 10:29
Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'dan, System.String[]

Kuzey yarımkürenin ilk kirazı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hasat edilirken, kiraz pazarında açık arttırmayla alıcısını bulacak.

Kuzey yarımkürenin ilk kirazı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hasat edilirken, kiraz pazarında açık arttırmayla alıcısını bulacak.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde kuzeyyarım kürenin ilk kiraz hasadı gerçekleştirildi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber kiraz bahçelerine giren tarım işçileri dallardaki kırmızı rengiyle olgunlaşan kirazları toplamaya başladı. Yaklaşık 40 gün sürecek olan kirazlar başta Rusya olmak üzere Avrupa ve iç pazardaki yerini alacak. Sezona don etkisi nedeniyle rekolte kaybıyla başlayan üreticiler fiyatlardan da umutlu. Hasat edilen yaklaşık 40 kilogram cristobalina cinsi kiraz Sancaklıbozköy Mahallesi'nde bulunan kiraz pazarında düzenlenecek açık arttırmayla satışa sunulacak. Açık arttırmada en yüksek teklifi veren tüccar tarafından alınan kiraz pazardaki yerini de almış olacak.

Kuzey yarımkürenin ilk hasadını yapan üretici Yavuz Tun, rekoltenin düşük olduğunu belirterek, "Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadını yapıyoruz. Rekoltemiz çok düşük. Fiyatların daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Don nedeniyle ağaçlarımızdaki çiçeklerimiz yandı. Ağaçlarımızda az meyve var. Kalitemiz çok güzel. Tonajlarımız düşük olduğundan dolayı kalitemiz yüksek oldu. İlk hasat edilen kirazımız da açık arttırmada satılacak" dedi.

Sezonun ilk kiraz hasadında Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da incelemelerde bulundu. Üretici Yavuz Tun'dan cristobalina cinsi kiraz hakkında bilgiler alan Öztürk ve Uçak, ilk kiraz hasadını da yapmış oldu.

"Kuzey yarımkürenin ilk hasadını yapıyoruz"

Manisa'nın kiraz üretiminde önemli bir konumda olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Bugün ilk hasadı gerçekleştirmiş olduk. Mübarek Ramazan ayında inşallah bereketli bir sezonu başlatmayı da temenni ediyorum. Manisa kiraz üretiminde önemli bir şehir, Türkiye'de alan bakımından 2'nci, üretim bakımından ise 4'üncü konumda. En önemlisi de Türkiye'de açık alanda Kuzey yarım kürenin ilk hasadını yapıyor olmamız. Biliyorsunuz ilimizde don hadisesi gözlemlendi. Donun etkilerini şuan gözlemliyoruz. İnşallah rekolte anlamında bir verim kaybı olmaz, bizde ekiplerimizle birlikte sahada bunun takipçisiyiz" diye konuştu.

2020 yılında 224 milyon dolarlık kiraz ihracatı yapıldığını ve 91 milyon dolarla ilk sırada Almanya'nın yer aldığı bilgisini veren Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Bizim öncelikle ilk pazarlarımızdan biri Rusya. İki yıldır Çin'e de ihracata başladık. Geçtiğimiz yıl yasaklandı ancak Tarım ve Orman Bakanlığımız konuyu gündeme getirdiler. Ciddi anlamda bir çalışmalar var. Bu yıl Çin'e de kiraz ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Geçen sene ihracat şampiyonu kiraz oldu. Bu yıl da ihracatta şampiyon kiraz olacaktır. Tufanda rakiplerimizden önce kiraz yetiştiriyoruz. Arz ve talep çok olur ki ilk üretilen ürün olmasından dolayı rakiplerimizden öne çıkıyoruz" dedi. - MANİSA

Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'dan
Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'dan
Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'dan
Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'dan
Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'dan
Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'dan
Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'dan
Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'dan
Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'dan
Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'dan
Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'dan

Şehzadeler, Manisa, Tarım, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'dan - Son Dakika Ekonomi


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