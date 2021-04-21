Kuzey yarımkürenin ilk kirazı açık arttırmayla 500 TL'den satıldı - Son Dakika

Kuzey yarımkürenin ilk kirazı açık arttırmayla 500 TL'den satıldı

21.04.2021 12:32
Kuzey yarımkürenin ilk kirazı açık arttırmayla 500 TL'den satıldı, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yetiştirilen kuzey yarımkürenin hasat edilen ilk kirazı açık arttırmayla kilogramı 500 TL'den satıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yetiştirilen kuzey yarımkürenin hasat edilen ilk kirazı açık arttırmayla kilogramı 500 TL'den satıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde hasadı yapılan kuzey yarımkürenin ilk kirazı için açık arttırma töreni düzenlendi. Şehzadeler Belediyesi tarafından Sancaklıbozköy Mahallesi'ne yapılan Kiraz Pazarı'nda düzenlenen törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Sancaklıbozköy Mahallemizden üreticilerimizin hasat ettiği kirazı bugün pazarda tüccar ile buluşturma fırsatı yakalamış bulunduk. Burada belediye olarak pazar yerinde üreticilerimizin bin bir zahmetle ürettikleri kirazlar tüccarlarla buluşuyor ve hem iç piyasaya hem de dış piyasaya gönderilerek ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yıl 227 milyon dolarlık bir ihracat yapıldığını belirten Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Geçtiğimiz 2020 yılında yapmış olduğumuz ihracat rakamı 227 milyon dolar. Bu sene de 300 milyon doları hedefliyoruz. Hep birlikte bu rakamları da yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

"Tarımsal ihracat konusunda da iddialı bir iliz"

Tarımsal olarak Manisa'nın Türkiye sıralamasında 5. Sırada yer aldığını söyleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Tarımsal gayrisafi hasılada ilimiz 5. sırada yer alıyor. Toplamda da 500 milyon doların üzerinde bir ihracatımız var. Tarımsal ihracat konusunda da iddialı bir iliz. Manisa deyince akla ilk anda üzüm ve zeytin geliyor ama 13 bin kilometrekarelik alana baktığımız zaman tarımsal çeşitlilik anlamında her türlü ürünün üretimi yapılmakta. Son teknoloji yeniliklerini de kullanarak çiftçilerimiz ihracata uygun halde üretimlerini gerçekleştiriyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ilk kiraz için kilogramı 200 TL'den teklif verdi. Teklifi 350 TL vererek arttıran Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'ın ardından kiraz tüccarı İbrahim Bodur ürün için 500 TL fiyat verdi. Bodur, 70 kilogram kirazı alarak açık arttırmayı kazandı.

Rakamın ilk ürünü hasat eden üreticiyi ödüllendirmek amaçlı olduğunu ve ilerleyen günlerde kiraz fiyatlarının düşeceğini belirten kiraz tüccarı İbrahim Bodur, "Yavuz arkadaşımızdan 500 TL'ye aldık. Bu tabi sembolik bir rakamdır. İlerleyen zamanlarda kiraz fiyatları düşecektir. İlk ürünü çıkaran çiftçilerimize teşvik amaçlı ödüllendirmek amaçlı bir fiyat verdik" dedi.

Bodur tarafından alınan ilk kiraz Ankara'ya gönderilerek, buradaki hallerde değerlendirilecek. - MANİSA

Kuzey yarımkürenin ilk kirazı açık arttırmayla 500 TL'den satıldı
Kuzey yarımkürenin ilk kirazı açık arttırmayla 500 TL'den satıldı
Kuzey yarımkürenin ilk kirazı açık arttırmayla 500 TL'den satıldı

Türk Lirası, Şehzadeler, Manisa, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuzey yarımkürenin ilk kirazı açık arttırmayla 500 TL'den satıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Apple tutkunlarına kötü haber! Türkiye fiyatlarına zam geldi Apple tutkunlarına kötü haber! Türkiye fiyatlarına zam geldi Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Menderes benzetmesi yapan CHP'li Engin Altay'a yanıtı ayakta alkışlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Menderes benzetmesi yapan CHP'li Engin Altay'a yanıtı ayakta alkışlandı Omuzlarındaki yük, boyundan büyük! 8 yaşındaki Halim'den anneye son veda Omuzlarındaki yük, boyundan büyük! 8 yaşındaki Halim'den anneye son veda Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak 'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar 'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Schalke küme düşünce taraftarlar tesisi bastı, futbolcular öfkeli grubu sakinleştiremeyince çareyi kaçmakta buldu Schalke küme düşünce taraftarlar tesisi bastı, futbolcular öfkeli grubu sakinleştiremeyince çareyi kaçmakta buldu         
13:48
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi         
13:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet         
12:23
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu         
12:15
Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak         
12:01
Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var         
11:30
Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan küresel ısınmayla ilgili ürperten sözler: İstanbul'un bütün meteorolojik özellikleri değişecek Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan küresel ısınmayla ilgili ürperten sözler: İstanbul'un bütün meteorolojik özellikleri değişecek         
11:23
Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi         
10:44
Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi         
10:26
Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu?         
09:49
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir         
09:45
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler         
09:45
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor         
09:42
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi         
07:26
Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı         
01:29
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 13:58:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey yarımkürenin ilk kirazı açık arttırmayla 500 TL'den satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei