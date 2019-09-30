Son Dakika Haberleri: Kuzey Yıldızı I·lk As¸k 3. Bo¨lu¨m Ates¸ini So¨ndu¨relim
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Kuzey Yıldızı I·lk As¸k 3. Bo¨lu¨m Ates¸ini So¨ndu¨relim

1 saat önce

Kuzey Yıldızı 3. Bölüm Özet: Yangın, büyümeden söndürülmüş, Kuzey ve kızları büyük bir tehlikeyi ucuz atlatmıştır.

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Kuzey Yıldızı 3. Bölüm Özet:

Yangın, büyümeden söndürülmüş, Kuzey ve kızları büyük bir tehlikeyi ucuz atlatmıştır. Ama Kuzey'in öfkesi dinmez. Yıldız'ın tüm inkarlarına rağmen onu suçlamaya devam eder. Yıldız artık düşmanıdır. Yıldız, ne Kuzey'i ne de diğerlerini ikna edebilmiştir. Herkes Kuzey'in evini onun yaktığını sanmaktadır. Dost kalmayı beceremeyen Kuzey ve Yıldız için bu olay bardağı taşıran son damladır. İkili artık ezeli düşmandır. Bir araya gelmeleri imkansızdır.

Kuzey, gerçek düşmanını unutup tüm okları Yıldız'ın üstüne çevirmiştir. Gerçek düşmansa kendini hatırlatmakta geç kalmayacaktır. Kuzey'in yanı başındadır. Bundan şimdilik kimsenin haberi yoktur.

Kamer'in Poyraz'a kaçması Mollaoğulları'nı Kadıoğulları'na karşı mağlup etmiştir. Şeref Mollaoğlunun bu mağlubiyeti kabullenmeye niyeti yoktur. Pembe'yi kullanarak rövanşını alacaktır. Kuzey ve Yıldız; Pembe ve Nahide'nin ağına düşer. İki inatçı keçi yıllar sonra nihayet ya tüm kozlarını paylaşacak ya da birbirlerini affedeceklerdir.

Kuzey Yıldızı I·lk As¸k 3. Bo¨lu¨m Ates¸ini So¨ndu¨relim

TV

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:01 
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