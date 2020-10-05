'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinin yıldızı Gizem Güneş'ten anlamlı ziyaret

Ordu Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde mama dağıtarak minik dostlarla keyifli vakit geçiren Güneş, "Bu yeryüzündeki tek canlı biz değiliz. Diğer canları korumak da biz insanların görevi...

Sokakta ve barınaklarda yardımımıza muhtaç bir sürü hayvan dostumuz var. Sokaktaki dostlarımız için evimizin önüne her gün biraz mama ve yemek koysak, hayvan satın almayıp sahiplensek bile bu dünyada birçok şeyi değiştirebiliriz" dedi.



