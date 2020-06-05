Kuzey Yıldızı oyuncuları fidan dikti
Çekimleri Ordu'da gerçekleşen 'Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' dizisinde rol alan oyuncular Çevre Günü fidan dikimi etkinliğine katıldı.
Çekimleri Ordu'da gerçekleşen 'Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' dizisinde rol alan oyuncular Çevre Günü fidan dikimi etkinliğine katıldı.
Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği ve Kovid-19 pandemi sürecinde büyük bir kahramanlık örneği gösteren sağlık çalışanları için oluşturulan hatıra ormanı fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe çekimleri Ordu'da gerçekleşen 'Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' dizisinde rol alan oyunculardan İnan Yılmaz (Ruhi), Mert Yavuzcan (Çetin) ve Zeynep Koltuk'ta (Şule) katıldı. 3 oyuncu hatıra ormanına fidanları diktikten sonra sağlık çalışanlarını alkışladı. Etkinlikte en büyük ilgiyi Zeynep Koltuk gördü. Sempatik tavırlarıyla etkinliğe katılanların takdir ettiği başarılı sanatçı kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 12:42 Kaynak: İHA
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