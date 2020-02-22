Kuzeyboru, Astor Voleybol PVİ'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kuzeyboru, Astor Voleybol PVİ'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika Spor

Kuzeyboru, Astor Voleybol PVİ'yi 3-0 mağlup etti

19 dakika önce

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Kuzeyboru, Astor Voleybol PVİ'yi 3-0 mağlup etti.

Kuzeyboru, Astor Voleybol PVİ'yi 3-0 mağlup etti, System.String[]

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Kuzeyboru, Astor Voleybol PVİ'yi 3-0 mağlup etti. Ligin zirvesinde yerini koruyan Kozeyboru, bu galibiyetiyle de namağlup unvanını sürdürdü.

Kuzeboru, ligin 20'inci haftasında Aksaray'da sahasında Astor Voleybol PVİ ile karşılaştı. Karşılaşmaya Dajana Boskovic, Dilek Kınık, Matea İkiç, Duygu Üçdağ, Neslişah Durgun, Su Zent, Gizem Öcal ile başlayan Kuzeyboru etkili hücumlarıyla ilk seti 25-19 alarak 1-0 öne geçti. Hücum anlayışından taviz vermeyen ve baskılı oyunu sürdüren Kuzeyboru, 2'nci seti de 25-16 alıp, skoru 2-0 yaparak üstünlüğünü korudu. Son setten de 25-18 galip ayrılan Kuzeyboru, maçı 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kuzeyboru Başantrenörü Tuncay Öcal, "Son iki maçımız kaldı. Haftaya PTT ile Ankara'da oynayacağız. Daha sonra sahamızda 1'inci veya 2'inci olmak için İlbank maçına çakacağız. Bu maçın bizim için fazla bir önemi yok.17-19 Mart tarihleri arası Bursa'da yarı finaller var. Yine 23-25 Mart tarihinde de finaller var. Biz de oranın hazırlığına şimdiden başladık. Hedefimiz olan Venus Sultanlar Ligi'ne çıkmak istiyoruz" diye konuştu


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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:23 Kaynak: DHA
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