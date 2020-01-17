Kuzeyboru, Ceyda Aktaş'ı renklerine bağladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kuzeyboru, Ceyda Aktaş'ı renklerine bağladı - Son Dakika Spor

Kuzeyboru, Ceyda Aktaş'ı renklerine bağladı

7 saat önce

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu ekiplerinden Kuzeyboru, Ceyda Aktaş'ı renklerine bağladı.

Kuzeyboru, Ceyda Aktaş'ı renklerine bağladı, System.String[]

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu ekiplerinden Kuzeyboru, Ceyda Aktaş'ı renklerine bağladı.

B grubunda liderliğini sürdüren Kuzeyboru Voleybol takımı, Beşiktaş'ta forma giyen smaçör Ceyda Aktaş'ı (25) kadrosuna kattı. Ceyda Aktaş, kariyerinde daha önce Avrupa ve Dünya şampiyonlukları sevinci yaşamış, 2012 yılında da Dünya Gençler Voleybol Şampiyonası'nda da 'En Değerli Pasör Çaprazı' seçilmişti.Kariyerinde ilk kez Sultanlar Ligi dışında mücadele edeceğini, ancak Kuzeyboru'nun Sultanlar Ligi'ne yükseleceğinden emin olduğunu ifade eden Ceyda Ateş, "Sultanlar Ligi'ni hedefleyen bu takıma geldiğim için çok mutluyum. İlk defa 1'inci Lig'de oynayacağım kariyerim boyunca Sultanlar Ligi'nde mücadele ettim. Fakat takımımızın Sultanlar Ligi'ne çıkacağına emin olduğum için buradayım. Bu ligde misafiriz. Voleybolda hedefleri olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Transfer sürecimde kulüp hedefleri ve projeleri anlatıldığında çok heyecanlandım. Kuzeyboru forması için mücadele edecek olmak beni sabırsızlandırıyor. Aksaray'da voleybola olan ilginin ne derece yüksek olduğu İstanbul'da dahi konuşuluyor. Şu an Sultanlar Ligi'nde mücadele eden bir çok arkadaşım Aksaray'a gelmek istiyor. Ben de taraftarımın karşısına çıkacağım ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.


Ceyda Aktaş, Beşiktaş, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
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