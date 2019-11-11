Kuzeyboru galibiyet serisini sürdürdü

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Aksaray ekibi Kuzeyboru, Kahramankazan'ı 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Kuzeyboru, ligin 5'inci haftasında deplasmanda Kahramankazan ile karşlaştı. Ankara Kahramankazan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Matea Ikic, Duygu Üçdağ, Gizem Saka, Merve Çepni, Dajana Boskovic, Dilek Kınık, Neslişah Durgun ile başlayan Kuzeyboru etkili hücumlarıyla ilk seti 25-17 alarak 1-0 öne geçti. Hücum anlayışından taviz vermeyen ve baskılı oyunu sürdüren Kuzeyboru, ikinci seti de 25-12 alıp, skoru 2-0 yaparak üstünlüğünü korudu. Çekişmeli geçen 3'üncü sette Kahramankazan daha etkili oynadı ve seti 25-22 alarak skoru 2-1'e getirdi. Kuzeyboru son seti oyunu lehine çevirerek 25-11 üstünlükle tamamladı ve maçı 3-1 kazandı. Ligde İlbank'ın ardından ikinci durumdaki Kuzeyboru, bu skorla namağlup serisine de devam etti.