Son Dakika Haberleri: Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Mehmetçik'e destek
Son Dakika Ekonomi Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Mehmetçik'e destek

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Mehmetçik'e destek

25 dakika önce

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu takımlarından Kuzeyboru'nun oyuncuları, Samsun Büyükşehir Belediyespor maçının ardından asker selamı vererek Mehmetçik'e destek verdi.

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Mehmetçik'e destek, System.String[]

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu takımlarından Kuzeyboru'nun oyuncuları, Samsun Büyükşehir Belediyespor maçının ardından asker selamı vererek Mehmetçik'e destek verdi.

Başantrenörü Tuncay Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Mehmetçik'e asker selamı göndermeleri hakkında, "Burada oyuncularımı kutluyorum. Karşılaşmadan öte aklımızın, kalbimizin Mehmetçiğimizin yanında olduğu şu günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Bunu da bugün hem taraftarımız hem oyuncularımız gösterdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Tekrardan Mehmetçiğimize selam olsun." ifadelerini kullandı.

Aksaray temsilcisinin oyuncularından Duygu Üçdağ ise karşılaşmanın ardından anlamlı bir davranış sergilediklerini aktararak, "Maç sonunda arkadaşlarımı bir araya getirerek askerlerimize selam göndermek istedik. Tribünlerimiz de bize eşlik etti. Müthiş duygusal bir andı." değerlendirmesinde bulundu.

voleybol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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