Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Aksaray
Hakemler: Hakkı Demiralay, Zafer Özmen
Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Arzum Tezcan, Hümay Topaloğlu, Gorrel)
PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Yağmur Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Su Zent, Ece Morova)
Setler: 25-17, 22-25, 26-24, 14-25, 10-15
Süre: 129 dakika (27, 32, 30, 24, 16)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta erteleme müsabakasında PTT, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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