Kuzeyboru, sahasında son maça çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Kuzeyboru, sahasında son maça çıkacak - Son Dakika Spor

Kuzeyboru, sahasında son maça çıkacak

6 saat önce

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nun namağlup lideri olan Aksaray ekibi Kuzeyboru, kendi sahasındaki son maçını en yakın rakibi İlbank ile oynayacak.

Kuzeyboru, sahasında son maça çıkacak, System.String[]

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nun namağlup lideri olan Aksaray ekibi Kuzeyboru, kendi sahasındaki son maçını en yakın rakibi İlbank ile oynayacak.

Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ve ligde lider durumda bulunan Kuzeyboru, PTT galibiyeti ile haftayı kayıpsız kapattı. Aksaray'a dönen filenin sultanları, İlbank mücadelesi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Cumartesi günü son maçına çıkacak olan Kuzeyboru, İlbank karşısında alacağı galibiyetle Bursa'da oynanacak yarı final mücadelelerine şampiyon takım olarak gidecek.

Bugün gerçekleşen idman sonrası açıklamalarda bulunan antrenör Tuncay Öcal, "Tıklım tıklım bir tribün istiyoruz. Bunun için cumartesi günü hep birlikte salonu dolduralım ve ligde şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşayalım" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:01 Kaynak: DHA
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