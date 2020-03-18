Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ni garantileyen ilk takım oldu

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi Yükselme Yarı Finali'ndeki ilk 2 maçını kazanarak, ligi garantileyen ilk takım oldu.

Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda düzenlenen Sultanlar Ligi Yükselme Yarı Final müsabakalarında Kuzeyboru'nun bulunduğu grupta Mardin Büyükşehir Belediye, Bolu Belediyespor ve Kale 1957 takımları yer aldı. Kuzeyboru ilk maçında Mardin Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0, ikinci maçında ise Bolu Belediyesi'ni yine aynı skorla mağlup ederek grupta ligi garantileyen ilk takım oldu. Final müsabakaları 24 - 25 - 26 Mart tarihlerinde Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanacak.

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