Kuzeyde sağanak, doğuda kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika

Kuzeyde sağanak, doğuda kuvvetli rüzgar uyarısı

Rize, Artvin ve Trabzon'da sağanak, doğu illerinde kuvvetli rüzgar beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuzeyde sağanak, doğuda kuvvetli rüzgar uyarısı, System.String[]

Rize, Artvin ve Trabzon'da sağanak, doğu illerinde kuvvetli rüzgar beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Sinop ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) olarak eseceği öngörüldüğünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu, Trabzon, Artvin, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 08:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzeyde sağanak, doğuda kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika

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