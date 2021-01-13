Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası Antalya'yı etkisi altına alıyor - Son Dakika

Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası Antalya'yı etkisi altına alıyor
13.01.2021 14:57
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya ve Akdeniz Bölgesinin kuzeyden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceğini duyurdu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya ve Akdeniz Bölgesinin kuzeyden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceğini duyurdu.
Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren etkisini gösterecek soğuk hava dalgası Antalya'yı ve bölgeyi etkisi altına alıyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, rüzgarların da kuzeye dönmesi ile birlikte önce mevsim normallerine, ardından yer yer altına düşecek.
(Elifnaz Altürk/İHA)
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